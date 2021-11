James Rodríguez llegó a Everton a inicios del 2020 con la esperanza de volver a tener continuidad. El colombiano dejó Real Madrid, tuvo un paso por Bayern Munich, pero en ninguno de los casos consiguió asentarse como titular. Tras aterrizar en Inglaterra, soñaba con conseguir una nueva oportunidad en el fútbol. Empezó bien, pero terminó mal.

El exPorto fue utilizado regularmente por Carlo Ancelotti en el equipo ‘Toffe’. Fue presentado el 7 de septiembre y el 19 del mismo mes anotó su primer gol en la Premier League. Todo iba bien, hasta que las lesiones lo empezaron a atacar. No lograba recuperarse del todo. Volvía, tenía minutos y, nuevamente, caía golpeado. A esto se le sumó la partida del DT italiano para la llegada de Rafael Benítez, con quien no tiene la mejor relación.

Que Benítez llegue a Everton terminó de sentenciar las oportunidades de James en el equipo. A pesar de que mostraba una importante recuperación en la parte física, el español no lo tenía en sus planes. Cada vez que podía, recalcaba que debía buscar un nuevo equipo; por ello, el volante tomó la decisión de partir a Al Rayyan.

Desde entonces, muchos señalan que ‘Rafa’ “dejó solo” a Rodríguez en el momento en el que pudo volver a retomar su mejor futbolístico. Tal parece, que esta no fue la primera vez que sucedió algo parecido con el entrenador.

Ryan Babel, futbolista y músico que actualmente integra las filas del Galatasaray, lanzará este viernes su autobiografía llamada ‘Open Letter’. Se trata de un disco en el que cada canción significa un pasaje de su carrera. En uno de los temas, menciona lo mal que lo pasó con Benítez en su estadía en Liverpool.

Llegó a los ‘Reds’ en el 2007 como joven promesa. Con tan solo 20 años se esperaba que su carrera pueda despegar, pero se encontró con Benítez. “Fue, en mi opinión, una relación extraña porque cuando me fichó lo miré como el hombre que quería darme una oportunidad y ayudarme a triunfar. Pero luego, a medida que avanzábamos, me dejó totalmente solo y sólo me juzgó por las cosas que no hice bien en lugar de decirme cómo resolver o mejorar lo que tenía que mejorar”, explicó el neerlandés en conversación con The Guardian.

“Era muy joven y solo necesitaba orientación. No quiero culpar al entrenador por no haber tenido la mejor carrera en el Liverpool, pero sentí que podría haber estado más cerca en términos de orientación y apoyo”, agregó.

Babel continuó y comparó lo que le sucedió con el trato de Jurgen Klopp con sus jugadores en el actual Liverpool. “Sentí que no se esforzó lo suficiente para guiar a un jugador joven, no como lo verías hoy con Jürgen Klopp o muchos otros entrenadores que se toman el tiempo para sacar lo mejor de un talento. Fue para mí un período decepcionante si hablas de mi relación con el entrenador. Sentí que podría haberme ayudado más”, sentenció.

Ryan Babel llegó a Liverpool en la temporada 2007. (Foto: Agencias)

