PSG y Manchester City se enfrentan este miércoles por la quinta fecha de la UEFA Champions League en un partidazo que promete paralizar al planeta entero. Son miles de hinchas del fútbol los que esperan con emoción ver este duelo de estrellas. Sin embargo, no todos están dispuestos a dedicar dos horas de su tiempo para ver el choque entre franceses e ingleses. Uno de ellos es nada menos que Martín Liberman, que con sus ácidos comentarios en redes sociales ha vuelto a ser el protagonista de la noticia.

Esta vez, el periodista argentino ha utilizado su cuenta de Twitter para dejar en claro, ante la pregunta de uno de sus seguidores, que no tiene el más mínimo interés en ver el partido del equipo de Lionel Messi, Kylian Mbappé y compañía. Para el ‘Colorado’, la Liga de Campeones es cosa aburrida.

“¿Hoy si tenés tiempo para ver jugar a Messi?”, le preguntaron a Liberman. A lo que respondió: “No creo que lo mire. Debo buscar a mi hijo en el colegio hoy. No me interesa ver al PSG además. Me aburre”, escribió el argentino ante el asombro de sus seguidores.

El ganador del partido avanzará a los octavos de final de la Champions. Si el conjunto de Pep Guardiola sale victorioso, asegurará el primer lugar de la zona. Si el cuadro de Mauricio Pochettino vence, debe repetir la faena en la última jornada para quedar como líder.

Los ‘Citizens’, con nueve unidades, y ‘Les Parisiens’, con ocho puntos, también pueden anotarse en la próxima ronda (sin importante el resultado de su juego), en caso Brujas, que ha sumado cuatro, tropiece contra RB Leipzig, con uno y todavía pensando en la Europa League.

En la antesala del partido más atractivo de la fecha en la Liga de Campeones, Manchester City llegará tras vencer sin problemas a Everton por 3-0 en la Premier League. Mientras que PSG, con gol de Lionel Messi (el primero en Ligue 1) se impuso por 3-1 a Nantes.





