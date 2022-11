Juan Fernando Quintero está disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, mientras que en River Plate todavía están esperando su respuesta. A falta de casi dos semanas para el reinicio de los entrenamientos, ya bajo la conducción del nuevo DT Martín Demichelis, el futuro del colombiano continúa siendo incierto. Sin embargo, acaba de salir a la luz nueva información sobre su próximo movimiento, y todo indica que se despediría del club argentino que adora tanto. ¿Cuál es el motivo?

En una entrevista con Gol Caracol, una fuente cercana a ‘Juanfer’ Quintero reveló que el futbolista habría decidido armar sus maletas debido al complicado momento que atraviesa Argentina. A pesar de que se siente cómodo y que adora la camiseta de River Plate, los constantes cambios en el país habrían ocasionado que decida evaluar nuevas ofertas.

“Lo de ‘Juanfer’ Quintero es simple, todo pasa por el tema cambiario en Argentina. Ese es el inconveniente que ha surgido. Si no fuera por eso, él se querría quedar toda la vida allí”, señaló está fuente durante el homenaje a Diego Maradona en la Casa Conmebol, en Doha. Según el medio de comunicación, esta persona no quiso revelar su identidad porque no suele aparecer en portadas.

En los últimos días, aparecieron rumores relacionados con el antioqueño y se mencionó a diferentes clubes. Una de las ofertas más interesantes proviene de Brasil: Flamengo, vigente campeón de la Libertadores, lo quiere en sus filas. Asimismo, a la lista se habrían sumado clubes de la MLS, una liga que cada vez se vuelve más competitiva y fuerte en el mundo del fútbol.

Lo que queda claro es que el futuro de Juan Fernando Quintero todavía es incierto y solamente en las próximas semanas se tendrá certeza al respecto. Por ahora, el colombiano prefiere disfrutar sus vacaciones y relajarse en familia. Hace poco publicó una serie de fotos donde se le puede ver paseando por Universal Orlando Resort, en Estados Unidos.

Desde River sueñan con que siga en el club

Según los medios argentinos, desde el River Plate consideran que retenerlo será equivalente a asegurar a un refuerzo para la próxima temporada. Martín Demichelis ya le dijo a ‘Juanfer’ Quintero lo importante que es en el equipo, y solo están a la espera de su respuesta. La pelota está en la cancha del colombiano. ¿Qué crees que terminará decidiendo?

