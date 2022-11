Por su trabajo con la camiseta de Porto de Portugal, Luis Diaz estuvo en la mira de varios clubes importantes de Europa. Entre ello estuvo el Barcelona, pero el delantero ancló en Liverpool. Sobre el interés de los azulgranas, fue Joan Laporta, el presidente el club, el encargado de brindar todos los detalles de la operación que no se produjo en el pasado mercado de pases de invierno.

Para contextualizar, el titular de los catalanes llegó a la institución con la finalidad de arreglar los serios problemas económicos y, al mismo tiempo, dar las armas suficientes a Xavi Hernández para que pelee en todos los frentes. Entonces, ‘Lucho’ Díaz apareció como una de las grandes alternativas.

No obstante, el asunto financiero hizo la diferencia, además, los ‘Reds’ ya tenían tiempo trabajando en la incorporación. “En ese momento nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero estuvimos lo considerando, pero estábamos con una situación que teníamos que resolver y revertir”, dijo.

En la misma línea, el directivo reveló que “Liverpool se nos adelantó, pero Luis Díaz es un gran jugador y en ese sentido pertenece a Liverpool y no puedo hablar más de esto”, señaló durante su participación durante un acto de la fundación de Barcelona y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que se desarrolla en Colombia.

Laporta reiteró que el club se movió y hasta dialogó con el entorno del extremo para tentar un fichaje, pero no prosperó el asunto. “Pero reconozco que en el pasado cuando Luis Díaz iba de Porto a Liverpool, nosotros también tuvimos una conversación con el representante, pero Liverpool ya lo tenía avanzando”, cerró.





Barcelona y los informes de Luis Díaz





El diario AS recordó las declaraciones de Francesc Guitart, quien realiza la labor de scout del club español en Colombia. Según sus palabras, Díaz era seguido desde que formó parte de la selección Sub-17 y también en la época de Junior.

“Actualmente he informado por Luis Díaz y Víctor Cantillo sobre lo que me gusta y me parece posible para el Barcelona. Otra cosa es que los fichajes lleguen. Mi obligación es informar desde la Sub-17. A Luis Díaz lo sigo desde el Sudamericano de 2017. En el último año con Junior, el jugador creció una barbaridad y desde entonces los informes vienen siendo con mayor periodicidad”, contó.





