Luego de unas semanas de especulación sobre su posible continuidad, Juan Fernando Quintero anunció su salida de River Plate. El volante colombiano realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde reveló que no seguirá jugando para el ‘Millonario’ en 2023. Con pocas horas de contrato vigente, ‘Juanfer’ se despidió del club argentino y de los millones de hinchas que lo apoyaron desde que llegó en enero de 2018. Todavía no se sabe dónde jugará el próximo año.

Juan Fernando Quintero publicó una serie de fotos de los momentos que vivió en River Plate. Por supuesto, en una de las imágenes aparece junto a Marcelo Gallardo, el técnico argentino que confió en él y lo cuidó como a un hijo. En el mensaje, el colombiano aseguró que siempre estará agradecido con el club y sus hinchas.

“No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en River. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a todo el mundo River. ¡Acá tienen un hincha de por vida! Gracias y Feliz Año para todos”, fueron las palabras del mediocampista que acompañaron la publicación. Como era de esperarse, muchos fanáticos y colegas le desearon lo mejor en su próxima aventura.

Cabe resaltar que Juan Fernando Quintero se quedará con el 100% de su pase a partir del 1 de enero. Aunque todavía no se sabe en dónde jugará en 2023, el Flamengo de Brasil se perfila como uno de los candidatos a quedarse con el colombiano. Recordemos que el ‘Fla’ es el vigente campeón de la Copa Libertadores.

¿Por qué ‘Juanfer’ no continuó en River Plate?

Según los medios internacionales, Juan Fernando Quintero no se quedará en River Plate debido a los problemas económicos que dificultaron la negociación. Por su condición de residente argentino, el ‘Millonario’ no puede generar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite.

Esto significa que el único camino viable era depositarle el sueldo en una cuenta nacional. Sin embargo, la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, lo que no era nada beneficioso para el volante. Este habría sido el detonante para que ‘Juanfer’ decida salir de su querido River Plate.

