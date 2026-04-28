Con la transmisión ESPN, Disney Plus y FOX Sports, Junior vs. Sporting Cristal se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO este martes 28 de abril del 2026 por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Toma nota: no recomendamos verlo por Fútbol Libre TV, considerada una señal pirata. ¿Dónde se jugará este duelo? El compromiso tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 9:00 p.m., con dos horas más en Argentina y siete más en España.

Junior vs. Sporting Cristal juegan por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)