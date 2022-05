Liverpool vs. Chelsea se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la final de la FA Cup vía ESPN, Star Plus y DAZN desde el Wembley Stadium. Luis Díaz será titular en el compromiso pactado para este sábado desde las 10:45 a.m. (horario de Perú y Colombia) y a través de Depor podrás tener la mejor información, el minuto a minuto y todos los goles. Revisa los horarios y canales de TV para ver LIVE STREAMING el partido por Internet.

En primer lugar tenemos a los dirigidos por Thomas Tuchel, quienes tras quedar fuera de la pelea por la Premier League, no quieren terminar la temporada con las manos vacías y van por un trofeo local importante e histórico. Los de Jürgen Klopp, por su parte, advirtieron que van por todo hasta cerrar el curso, pues ya levantaron la Carabao Cup, siguen peleando palmo a palmo con el Manchester City por la Premier y están instalados en la final de la Champions League.

“Estamos ansiosos por esta oportunidad. Es una gran final para nosotros y estoy muy feliz de que formemos parte de ella. Siempre dimos todo para llegar, pero simplemente no lo lográbamos”, manifestó el estratega de los ‘Reds’ sobre esta final de FA Cup, la cual no disputan desde hace diez años y que no la ganan desde la temporada 2005-06.

“He dicho algunas veces que sin suerte no tienes posibilidades y la suerte estuvo de nuestro lado. Sabemos lo bueno que es el Chelsea”, acotó Klopp asegurando que ambos equipos, que ya se vieron las caras en la final de la Carabao Cup, tienen grandes chances de alzar el trofeo este sábado.

Liverpool vs. Chelsea: horarios del partido

Perú – 10:45 a.m.

Ecuador – 10:45 a.m.

Colombia – 10:45 a.m.

México – 10:45 a.m.

Chile –11:45 a.m.

Venezuela – 11:45 a.m.

Bolivia – 11:45 a.m.

Paraguay – 11:45 a.m.

Argentina – 12:45 p.m.

Uruguay – 12:45 p.m.

Brasil – 12:45 p.m.

España – 5:45 p.m.

A pesar de algunas dudas respecto a sus convocatorias por molestias físicas, N’Golo Kanté y Mateo Kovačić serán tomados en cuenta por Tuchel. De los dos, el croata posee opciones de empezar las acciones. En más, el germano deja otra vez a Romelu Lukaku y apuesta por Timo Werner para la delantera.

Liverpool, por su parte, no podrá contar con Fabinho, quien se lesionó el pasado lunes ante el Aston Villa y se enfocará en su recuperación para estar apto para la final de la Champions League. En la zaga, Ibrahima Konaté se perfila como el mejor posicionado para acompañar a Virgil Van Dijk. Mientras que Andy Robertson y Mohamed Salah van desde el inicio tras ser suplentes ante Aston Villa el pasado martes. Finalmente, Luis Díaz le gana otra vez la partida a Diogo Jota.

Liverpool vs. Chelsea: canales de TV

Perú – ESPN y Star Plus

Ecuador – ESPN y Star Plus

Colombia – ESPN y Star Plus

México – ESPN y Star Plus

Chile – ESPN y Star Plus

Venezuela – ESPN y Star Plus

Bolivia – ESPN y Star Plus

Paraguay – ESPN y Star Plus

Argentina – ESPN y Star Plus

Uruguay – ESPN y Star Plus

Brasil – ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Chelsea: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago Alcántara, Keitá; Salah, Mané, Luis Díaz.

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago Alcántara, Keitá; Salah, Mané, Luis Díaz. Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Mount, Havertz, Werner.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.