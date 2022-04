Liverpool vs. Watford se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la jornada 31 de la Premier League. Luis Díaz, quien se reincorporó a los ‘Reds’ tras quedar fuera de Qatar 2022 con la Selección Colombia, podría ser titular en el compromiso pactado para este sábado 2 de abril desde las 6:30 a.m. (horario colombiano y peruano). Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias desde Anfield.

Terminó la fecha FIFA de selecciones y vuelven las ligas en todo el mundo. Por ello, Liverpool se verá las caras con Watford en su estadio Anfield, donde buscará sumar puntos como local y tratar de alcanzar al Manchester City.

Liverpool vs. Watford: horarios del partido

México: 05:30 a.m.

Colombia: 06:30 a.m.

Ecuador: 06:30 a.m.

Perú: 06:30 a.m.

Venezuela: 07:30 a.m.

Paraguay: 08:30 a.m.

Chile: 08:30 a.m.

Argentina: 08:30 a.m.

Brasil: 08:30 a.m.

Uruguay: 08:30 a.m.

El conjunto de los ‘Reds’ viene con excelentes números. Suma un total de diez partidos sin derrotas. Tiene nueve victorias y un solo empate. Además se encuentran a un punto de los ‘Citizens’.

El último a quien derrotaron fue el Arsenal y, ahora, preparan todo, previo a su encuentro contra el Benfica por los cuartos de final de la Champions League.

Por el lado del Watford, vienen con el ánimo al tope tras vencer a Southampton por 2-1, con lo que terminaron su racha negativa de un empate y tres derrotas.

En ambas escuadras hay colombianos. Luis Díaz que regresa al conjunto de Klopp tras no conseguir la clasificación con su selección a la Copa del Mundo 2022 y, por los ‘Hornets’ Juan Camilo Hernández.

¿Cómo les fue en su último encuentro?

El partido que se jugó con los ‘Reds’ de visitantes terminó en una goleada por partes de los dirigidos por Jurgen Klopp. Liverpool goleó por 5-0 con goles de su principal tridente. Uno para Salah, otro para Mané y un triplete de Roberto Firmino.

Liverpool vs Watford: canales de transmisión

Perú: ESPN, Star Plus

ESPN, Star Plus México: Sky Sports

Costa Rica: Sky Sports

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Bolivia: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN, Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Argentina: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

España: Movistar+, DAZN, DAZN 1

Liverpool vs. Watford: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.