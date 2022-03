La Selección de Argentina acude a esta cita mundial sin el brillo individual de otros torneos, pero con un sólido colectivo que potencia la figura de Lionel Messi. Una combinación ganadora, mérito de Lionel Scaloni, que ya le funcionó para ganar la Copa América y que en Qatar buscará darle a la ‘Albiceleste’ la tercera Copa del Mundo de su historia.

Tras mucho intentar y sufrir, Leo logró al fin ganar un título con la selección mayor de Argentina. Viene de dejar toda una vida en Barcelona para mudarse a París y buscará una nueva final de un Mundial, tal vez el último de su carrera.

Conoce aquí cuál fue la suerte del elenco argentino en el Sorteo Mundial de Qatar 2022, y su camino en el torneo, en caso supere la fase de grupos y transite por los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Grupo de Argentina en el Mundial

Rivales de Argentina en el Mundial

Fixture de Argentina en el Mundial

Día y del debut de Argentina en el Mundial

Argentina ya sabe que esquivará en la primera fase, además de España y Brasil, a la actual campeona, la Francia de Mbappe; a la Portugal de Cristiano Ronaldo; a Bélgica; y a Inglaterra, semifinalista en Rusia 2018, subcampeona de Europa en 2021 y de nuevo reintegrada entre las mejores y las candidatas al título, aparte de la débil Qatar.

A esta cita, Messi acude tal vez ya en la última etapa de su carrera en la élite, pero fortalecido por un título de Copa América y bien rodeado de compañeros que buscan maximizar las virtudes de Leo, quien como toda la ‘Albiceleste’, espera su revancha de la final de Brasil 2014, en la que cayó por la mínima frente a Alemania.

Qatar 2022: calendario del Mundial

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





