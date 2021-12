Cuando todo parecía destinado a que Luis Díaz saliera del Porto en este mercado invernal o a lo mucho a mediados del 2022, desde Portugal han anunciado algunos obstáculos que tendría que saltar el club que quiera hacerse con los servicios del colombiano. Esto quiere decir que el Liverpool, el equipo que más ha estado interesado en ficharlo, deberá hacer un esfuerzo mayor o esperar hasta junio.

El guajiro es la obsesión de varios clubes europeos, entre los que destacan, además de los de Anfield, el Manchester United y el Bayer Múnich. Sin embargo, no la tendrán nada fácil si quieren convencer a los ‘Dragones Azules’ de soltar a su mejor futbolista.

De acuerdo con la información difundida por Duncan Castles, periodista británico especializado en el mercado de fichajes, es casi improbable que enero veamos a Luis Díaz enfundado en los colores del Liverpool.

“El Liverpool tiene un presupuesto y está apuntando a un delantero de alto nivel. Están dispuestos a hacerlo en enero si el jugador adecuado está disponible en la ventana, pero definitivamente harán algo en el verano si tienen que esperar a un jugador en particular. Y este jugador que es uno de los candidatos, parece más probable que tengan que esperar hasta el verano para conseguirlo, es Luis Díaz”, detalló la fuente citada.

Esto quiere decir que, por más que existan reales intensiones de contratar al extremo de 24 años, Liverpool y Díaz tendrán que esperar hasta el mercado de verano para poder negociar abiertamente, y no ahora cuando las peticiones del Porto parecen un poco excesivas.

“La dificultad es que me dicen que el Porto no va a vender a mitad de temporada. Es demasiado importante para el equipo, sería inaceptable para los seguidores del Porto y quieren ganar la liga portuguesa. Así que dicen que no han tenido ningún contacto directo del Liverpool en esta etapa, son conscientes de que el equipo inglés ha estado en contacto con el jugador, pero su posición es ‘no vamos a vender en enero, vuelve de nuevo en el verano’”, añadió Castles.

Por ahora Díaz y el club luso están enfocados en la Primeira Liga, torneo donde son líderes absolutos con 41 puntos y donde además recibirán al Benfica este 30 de diciembre en el Estadio do Dragão. Hace unos días ambos equipos se vieron las caras en los octavos de final de la Copa de Portugal y los de Sérgio Conceição fueron ampliamente superiores al vencer por 3-0.





