No tiene ni un mes en el Liverpool y Luis Díaz ya tendrá la oportunidad de sumar su primer título en el fútbol inglés. Este domingo los ‘Reds’ enfrentarán al Chelsea en la final de la Carabao Cup y posiblemente el colombiano vuelva a recibir la confianza de Jürgen Klopp. En la previa de dicho duelo, el exPorto fue elogiado por uno de sus nuevos aliados dentro del plantel: Roberto Firmino.

El brasileño es uno de los sudamericanos –junto a su compatriota Fabinho– que han permitido que la adaptación del cafetero se dé por inercia gracias a la química que comparten. Aunque no habla muy fluido el español, el ‘9′ maneja a la perfección el portugués y eso le ha servido mucho para comunicarse con Díaz, quien también domina dicho idioma tras haber estado en la Primeira Liga de Portugal.

“Hablamos Portuñol. Hablo un poco de español, no es perfecto, él habla un poco de portugués, así que nos las arreglamos. Ha causado una muy buena primera impresión”, narró el atacante carioca, refiriéndose a los primeros días del colombiano en suelo británico.

Firmino considera que la incorporación de ‘Lucho’ le será de mucha ayuda al equipo para afrontar el duro calendario que tienen por delante, pues aún siguen vivo en todas las competiciones: Premier League (marchan segundos con tres puntos menos que el Manchester City), FA Cup (clasificados a la quinta ronda), Champions League (con un pie en cuartos de final tras ganarle 2-0 al Inter en la ida de los octavos) y la Carabao Cup (enfrentarán al Chelsea en la final).

“Sabíamos de su calidad y de la gran persona que es. Es un tipo muy agradable y definitivamente ayudará en muchos juegos esta temporada. Se mostró en el primer juego con una asistencia y metiéndose en el área de manera efectiva, y ganamos el partido. Tenemos grandes expectativas de que realmente ayude al equipo y depende de nosotros ayudarlo a adaptarse al equipo”, acotó ‘Bobby’.

Roberto Firmino está contento con la rápida adaptación de Luis Díaz desde su llegada al Liverpool. (Foto: Getty Images)

Cuando el exHoffenheim fue cuestionado sobre la competencia sana que hay en el equipo por un lugar en la delantera, no dudó en anteponer el colectivo por encima de lo individual. Asimismo, remarcó que Klopp siempre tomará la mejor decisión y eso lo deja tranquilo.

“Tenemos tantos grandes jugadores que han demostrado que pertenecen al once inicial. Es una competencia sana y el técnico decide el once inicial. Respeto su decisión. Siempre quiero estar contribuyendo al equipo jugando primero y pelearé por mi lugar entrenando duro y dando lo mejor de mí”, dijo.

“Tengo que seguir haciendo lo que he estado haciendo en los últimos partidos: ayudar con la marca en particular, tácticamente y también con goles. Me exijo mucho. Pienso primero en el equipo y luego en las cosas individuales, el grupo es lo primero”, concluyó el también jugador de la Selección de Brasil.





