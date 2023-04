Tras su regreso en el duelo ante Leeds United, Luis Díaz sigue sumando minutos en la Premier League. Y es que el futbolista colombiano no fue parte del once titular de Liverpool ante West Ham, pero ingresó en el complemento, para cambiarle el rostro a un elenco ‘Red’ que necesitaba un buen fútbol. El atacante de 26 años, fiel a sus características, no tardó en generar peligro en área rival y contribuyó para que los de Klopp se pongan 2-1 arriba en el marcador.

El extremo sudamericano ingresó a los 59 minutos de juego y de entrada se notó. Fue un completo dolor de cabeza por la banda izquierda cada vez que agarró el balón ante la defensa del equipo local, que tuvo que ponerle más atención a ese lado del terreno de juego.

No obstante, la recompensa del elenco de Jürgen Klopp llegó a los 67′. Con Luis Díaz en el campo, Liverpool empezó a tener mucho más el balón. Fue Joel Mattip, con un formidable remate de cabeza tras un córner de Andy Robertson, quien logró poner delante a los ‘Reds’, con el 2-1 final en el London Stadium.

Liverpool vs. West Ham: lo que se viene

Luego del encuentro ante West Ham, Liverpool deberá enfocarse en el duelo ante Tottenham, rival con el que se medirá el próximo domingo 30 de abril desde las 10:30 de la mañana (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Anfield y será importante para los ‘Reds’, que buscan la clasificación a un certamen continental.

Y es que el elenco de Jürgen Klopp marcha en la sexta posición de la Premier League, con 53 unidades. Aston Villa, elenco que se ubica en el quinto lugar, tiene 54 puntos. Ojo, los de Anfield tienen un partido pendiente, el cual buscarán ganar para lograr uno de los objetivos de la temporada.

West Ham, por su lado, se medirá ante Crystal Palace, por la fecha 34 del campeonato inglés. El cotejo se llevará a cabo en el Selhurst Park Stadium y arrancará desde las 6:30 p.m. (hora peruana y seis más en Inglaterra).

¿Cuánto gana Luis Díaz anualmente jugando para Liverpool?

Según la información publicada en el portal de Fichajes, se reporta que Luis Díaz percibe un salario anual de 3.5 millones de euros en su equipo, el Liverpool, lo que equivale aproximadamente a 50 millones de pesos colombianos diarios. Asimismo, Cody Gakpo tiene un sueldo anual de 135 mil euros, lo que se traduce en un ingreso diario de alrededor de 1.8 millones de pesos.

¿Quisieron intercambiar a Luis Díaz?

Durante algunas semanas, se difundieron en la prensa italiana rumores que indicaban que el Liverpool estaba interesado en contratar al futbolista portugués del Milan, Rafael Leao, y que podrían incluir a Luis Díaz en un posible acuerdo para asegurar su fichaje. Sin embargo, esta información no es considerada creíble, y en Inglaterra la han catalogado como una idea absurda. El diario ‘Liverpool Echo’ fue uno de los primeros en señalar que esta situación resulta “poco realista”.





