Si bien al Porto no ha dejado de irle bien en la Primeira Liga de Portugal, no cabe dudas que la partida de Luis Díaz al Liverpool ha dejado un vacío difícil de ocupar en el plantel. Sérgio Conceição, director técnico del equipo portugués, no olvida al colombiano y recientemente lo recordó en una conferencia de prensa previo al duelo frente a la Lazio por la Europa League.

El extremo de 25 años supo dejar su huella en los ‘Dragones Azules’ en tan solo dos temporadas y media, por lo que no sorprende que su exentrenador aún extrañe sus constantes desbordes por izquierda que siempre venían con un gol o una asistencia. Sin embargo, el mismo Conceição es consciente que tiene que voltear la página y seguir adelante con los futbolistas que tiene en su plantilla.

“No puedo pedir a Otávio y Pepê lo que le pedía a Díaz. Ellos tienen que hacer lo que Luis hacía en el equipo, para que sea posible crear una dinámica ofensiva en donde la banda izquierda pueda trabajar con eficacia”, apuntó el estratega luso.

“Díaz se tomó su tiempo para adaptarse, en su momento se dio cuenta de que el fútbol no era sólo los momentos en que tenían el balón, también es en el trabajo colectivo. A partir de ahí sacó a relucir su potencial. Tenemos jugadores para eso y tratamos de que aprovechen sus cualidades”, acotó.

Si bien Otávio y Pepê tienen características muy dinámicas por la banda zurda, la diferencia con el colombiano es muy marcada y el ataque del Porto deberá esperar algunas semanas para adaptarse a esos nuevos movimientos.

Con los portugueses Luis Díaz llegó a números de ensueño desde que arribó al equipo en 2019 proveniente del Junior de Barranquilla. En su última temporada, en la que solo llegó a disputar la primera parte, anotó 16 goles y sirvió seis asistencias en 26 partidos disputados.

Klopp está satisfecho con Luis Díaz

Pasaron tres días desde que Luis Díaz escribió su nombre en los libros de la Premier League. El mediocampista colombiano anotó su primer gol en la competición para sellar la victoria (3-1) de Liverpool ante Norwich City y, desde entonces, los halagos hacia él no cesan en su país como en Inglaterra. El último en comentar su actuación fue Jurgen Klopp, técnico de los ‘Reds’.

En conferencia de prensa previa al partido ante Leeds por la competición inglesa, el entrenador alemán habló de la anotación del guajiro y destacó la elaboración de la jugada que terminó en el festejo. Hubo 34 pases antes del remate del exPorto.

“Muy satisfactorio [...] Estos momentos son realmente raros, tienes que trabajar muy duro para obtener alguna ventaja en un partido de fútbol, pero si la tienes, podemos hacer cosas realmente buenas”, inició Klopp sobre el tanto que selló la victoria. “34 pases, me encantaron todos. El último pase de Hendo fue bastante especial. Tuvimos un gran espacio en el centro que Luis (Díaz) usó y eso se debió a los movimientos de nuestros jugadores”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.