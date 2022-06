River Plate parece estar cerca de cumplir el sueño de tener a Miguel Borja en sus filas. El equipo ‘millonarios’ espera poder contar con el atacante de Junior para esta segunda parte del año, debido a que su goleador estrella, Julián Álvarez, partirá a Manchester City. El colombiano fue el elegido por Marcelo Gallardo para reemplazar al joven delantero.

Según explica Marca Claro, los directivos argentinos y los barranquilleros ya llegaron a un acuerdo para la salida del futbolista; sin embargo, cuando parecía que todo estaría listo, apareció un nuevo problema: Palmeiras no está del todo contento con la oferta.

Los brasileños creen que el dinero que se pagará por el delantero es insuficiente y no están de acuerdo con su venta a River. El ‘Verdao’ es el dueño del 50% del pase de Borja y si no da el visto bueno para su salida, esta no se podrá realizar. Los de Núñez tendrán que mejorar el contrato para tenerlos contentos.

Borja aterrizó en Junior en el 2021, luego de que el cuadro ‘Tiburón’ pague 3.5 millones de dólares a Palmeiras por la mitad de su fichaje. Es cierto que el jugador explicó que se encuentra contento con su presente en la institución, pero todo podría haber cambiado tras la sorpresiva eliminación de la Copa Sudamericana.

Desde Buenos Aires esperan poder cerrar la negociación lo antes posible; sobre todo, porque este sábado cierra el plazo para inscribir a nuevos futbolistas de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. Se espera que el problema se resuelva en las próximas horas y Borja ‘estampe’ su firma.

A pesar de que es uno de los máximos goleadores de la Liga BetPlay, el delantero está entre los jugadores del FPC que más se desvalorizaron, según explica la conocida página Transfermarkt.

De acuerdo con la mencionada web, el valor de mercado del atacante sufrió una caída de 300.000 euros con respecto a su pasada cotización. Ahora, su precio es de 3.7 M€.





