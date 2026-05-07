¿Dónde ver Millonarios vs. Boston River EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la cuarta jornada de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 7 de mayo: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m. (horario colombiano).

Boston River vs. Millonarios EN VIVO vía DIRECTV, DSports y DGO por la Copa Sudamericana