Si pensabas que años anteriores lo habías visto todo, el mercado de fichajes 2021-22 podría ser considerado como uno de los más inolvidables. Desde la llegada de Messi a PSG y el regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United o la transferencia fallida de Kylian Mbappé. Los colombianos no se quedaron atrás y también tomaron cierto rol protagónico.

En el caso de jugadores colombianos, el mercado de fichajes también tuvo noticias constantes. James Rodríguez parecía haber encontrado nuevo rumbo, pero todas las negociaciones se estancaron y tendrá que ganarse un lugar en Everton de Inglaterra. Rafa Benitez, técnico del club, ha mostrado que no lo tiene en sus planes para la temporada, pero todo dependerá de actitud y rendimiento.

Otro rumor que se mantiene y parece concretarse en las próximas horas es el fichaje de Rafael Falcao por Rayo Vallecano. Tras la recisión de contrato con Galatasaray, el jugador llegaría como agente libre. Por ahora, el ‘tigre’ se encuentra enfocado en la fecha triple de Eliminatorias con la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile en su regreso a la tricolor.

Movimientos de jugadores colombianos

El regreso de José Izquierdo al Brujas es parte de la historia de colombianos en este mercado de fichajes. El club busca recuperar de lesiones pasadas para volver al nivel en el cual brilló. “Estoy muy contento de que el Club me esté dando esta oportunidad. Siempre me he sentido bien aquí y las instalaciones para volver a mi antiguo nivel no son mejores que en el Belfius Basecamp”, señaló el extremo en la página oficial del club.

Santiago Arias vuelve a España, pero seguirá en condición de préstamo. Atlético de Madrid no lo tiene en sus planes y fue cedido a Granada por una temporada. El lateral sufrió una fuerte lesión en el tobillo y quiere recuperarse para “volver a sentirse como un jugador de elite”. A dos días del cierre se concretó su fichaje al club de sus compatriotas Luis Suárez y Carlos Bacca.

Jeison Murillo tendrá una tercera cesión consecutiva en Celta. Kevin Agudelo, de 22 años, regresa al Spezia de Italia luego de una buena temporada. Asimismo, Daniel Torres tendrá su cuarta experiencia en segunda división porque será parte del Castellón en España. Durante el periodo de transferencias se dio la incorporación de Carlos Bacca a Granada y Santos Borré al Eintracht Frankfurt.

