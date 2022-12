Al igual que otros clubes, Rayo Vallecano ha aprovechado el parón por el Mundial Qatar 2022 para disputador amistosos y seguir compitiendo a la espera de la reanudación de los torneos oficiales en España. En las últimas dos semanas ha jugado 3 partidos, pero en ninguno de ellos sumó minutos Radamel Falcao, uno de los jugadores más importantes del equipo. El ‘Tigre’ está entrenando con normalidad, por lo que muchos se preguntan a qué se debe su falta de actividad.

Radamel Falcao García ha generado la preocupación de los aficionados del club español al no jugar un solo minuto en los amistosos vs. Fenerbahce, Galatasaray y Real Sociedad en los últimos días. No ha trascendido una posible lesión. El club tampoco ha emitido algún comunicado oficial sobre su ausencia.

El ‘Tigre’ es el único de los delanteros del Rayo Vallecano que no ha tenido acción en los amistosos. Recordemos que, tras unos días de vacaciones, se incorporó a la dinámica de trabajo del club en Turquía, y ha estado entrenando sin problemas. La falta de actividad de Radamel Falcao ha sorprendido a muchos.

El último partido del delantero colombiano fue el pasado 20 de noviembre, cuando la selección de Colombia enfrentó a su similar de Paraguay en Florida, Estados Unidos. En ese encuentro, el ‘Tigre’ inició en el banco de suplentes, pero ingresó en la segunda mitad y marcó el segundo tanto de la victoria por 2-0.

Radamel Falcao: ¿por qué no juega con el Rayo?

La falta de minutos de Radamel Falcao en el equipo coincide con el regreso del español Andrés Martín García, que jugó en Turquía sus primeros minutos desde junio tras superar una lesión en el hombro. Además, el francés Randy Nteka ha mostrado una importante mejoría: marcó el único gol ante la Real Sociedad el 10 de diciembre.

Falcao: “Estamos en constante competencia”

El ‘Tigre’, quien llegó al club en setiembre de 2021, señaló que la competencia por la titularidad cada vez se hace más fuerte. Recordemos que ha jugado 37 partidos oficiales, aunque solo doce como titular. Además, en enero llega el delantero Raúl de Tomás, que también buscará ganarse un lugar en el once.

“Los jugadores, como todo en la vida, estamos en una constante competencia. En cada etapa de mi vida he tenido que luchar por algo. Al principio para que me tuvieran en cuenta para llegar a ser profesional, luego para jugar y luego para mantenerme y crecer. Ahora es otro tipo de lucha”, dijo Falcao en una entrevista.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.