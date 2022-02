El Rayo Vallecano no la pasa nada bien en LaLiga Santander y este fin de semana tendrá un duro rival para tratar de revertir su complicada situación: el Real Madrid. Para conseguirlo, Andoni Iraola confinará gran parte de sus esperanzas en Radamel Falcao, pues es consciente que en este tipo de duelos muchas veces prevalece la experiencia. El ‘Tigre’ ya le marcó a los ‘Merengues’ en el Santiago Bernabéu y espera hacerlo otra vez en el Estadio de Vallecas.

En la previa de dicho compromiso, el nacido en Santa Marta se sometió a las picantes preguntas del programa ‘Sabor y Fútbol’ y resolvió algunas dudas sobre su manera de pensar, así como también qué fue lo que lo motivó a fichar por un equipo que recién ascendía a la Primera División del balompié español.

“Tenía ganas de volver a la liga española, quería seguir en una liga competitiva. El club tiene una gran plantilla, con talento y con ganas de crecer. Para mí era un lugar ideal para extender mi carrera y seguir siendo llamado a la Selección, lo cual es importante. Era una decisión que me cerraba por todos los lados”, reveló respecto a su fichaje por el Rayo Vallecano.

Por otra parte, haciendo un breve recuento sobre su carrera deportiva, Falcao hizo hincapié en que, a pesar de haber pasado por lindos y malos momentos, el fútbol siempre fue grato con él. “La época más bonita es cuando se obtienen títulos, momentos muy lindos que he vivido. Los peores momentos son cuando hay lesiones, sobre todo cuando son largas”, añadió.

Asimismo, el ‘3′ del cuadro madrileño confesó cuál era el futbolista al que siempre admiró de niño y con el que soñó jugar en un mismo equipo. “Me hubiera gustado compartir vestuario con Ronaldo Nazario. Era mi referente cuando chico, lo miraba mucho”, reveló.

Radamel Falcao fichó por el Rayo Vallecano después de haber jugado en el Galatasaray de Turquía. (Foto: EFE)

La situación del Rayo Vallecano en LaLiga

Los de Iraola encadenan cuatro derrotas consecutivas por LaLiga Santander y han entrado en la etapa más complicada de la temporada. Si bien han alcanzado las semifinales de la Copa del Rey –en donde ya perdieron en el partido de ida ante el Real Betis–, en el torneo doméstico han pasado en un abrir y cerrar de ojos de pelear por un cupo a algún torneo internacional a estar decimoprimeros.

Aunque el partido ante el Real Madrid será muy complicado, el equipo de Falcao debe enfocarse en sacar el mejor resultado posible para no seguir cediendo más posiciones. Por ahora están a once puntos de distancia del último clasificado que pelea en la zona de descenso –el Cádiz–, pero eso no es seguridad de nada.

