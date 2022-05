Sebastián Villa, extremo de Boca Juniors, está en el ojo de la tormenta al recibir una denuncia por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio por un hecho que habría ocurrido en junio del 2021. El juzgado de Lomas de Zamora recibió el parte y las declaraciones de la denunciante, con lo cual el futbolista colombiano entrará en investigación.

“Esto se enmarca en un intento de homicidio. Hay sobradas pruebas para llegar a una condena. Es un delito de una gravedad extrema”, dijo el abogado de la denunciante en ‘TyC Sports’.

“Lo he conocido a principios del año 2020, y a partir del día comenzamos a frecuentarnos con habitualidad, compartiendo distintas clases de situaciones, almuerzos, cenas, etcétera, lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo, como lo son los familiares, amigos y compañeros de su club de fútbol”, se lee en el documento.

Asimismo, definió a Sebastián Villa como “una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, -hasta el día del hecho denunciado-, solo había ejercido sobre mí violencia verbal”.

Los hechos habrían ocurrido en una propiedad que el atacante cafetero tiene en un barrio privado de la localidad de Canning, cerca de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Según las declaraciones, todo se dio después de una cena organizada por Villa en la que aparentemente estuvieron algunos jugadores de Boca Juniors.

Sebastián Villa podría ser detenido tras recibir una nueva denuncia por violencia de género e intento de homicidio. (Foto: Getty Images)

“Sebastián había tomado más de una botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿te gustaron mis compañeros?’”, narró Rocío en el parte policial.

“El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, continuó la denunciante. Luego de dar detalles precisos de la manera en la que se produjo la violación, calificó lo sucedido como “el peor momento de mi vida”.

Esta no es la primera vez que el colombiano es denunciado por una expareja, pues Daniela Cortez hizo lo propio en abril del 2020. Cuando esto salió a la luz, el jugador fue desafectado de Boca Juniors, sin embargo, con el tiempo fue recuperando en el equipo y hasta el día de hoy es uno de los habituales titulares en el esquema de Sebastián Battaglia.





