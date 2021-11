La semana pasada, Rafael Benítez en Everton daba luces sobre el estado de salud de Yerry Mina. El colombiano no disputa un partido con el cuadro ‘Toffe’ desde octubre de este año debido a que defendió a la Selección Colombia en la fecha doble del mencionado mes y terminó lesionado. Aún no se sabe cuándo volverá pero lo que sí es confirmado es que no será esta semana.

El entrenador español, en la previa del encuentro ante Liverpool, reveló que el defensor aún continúa lesionado y no podrá ser parte del once que reciba a los de Jurgen Klopp en Goodinson Park por una nueva jornada de Premier League.

“Tenemos tres jugadores lesionados todavía, Davies, Mina y Calvert Lewin, estamos manejando una situación que no es fácil”, inició Benítez en conferencia de prensa. “No están disponibles, pero por fin están entrenando, necesitan un poco más de tiempo, pero es bueno para el futuro” sentenció.

Rafa Benítez dejó claro que ante Liverpool es un derbi y que cualquier cosa puede pasar. “Un derbi es un derbi y todo puede cambiar. Nunca se sabe. Depende del ambiente, de lo bien que lo hagamos y de la conexión con la afición”.

En los últimos meses, la continuidad del exDT del Real Madrid se ha puesto en duda. No ganan hace siete partidos. Incluso, las críticas van sobre la directiva. “El análisis tiene que hacerse de forma cuidadosa. El club está gastando mucho dinero, tratando de hacer lo mejor en todos los departamentos. Empezamos la temporada muy bien, porque no tenemos buenos resultados ahora puedes cuestionarlo todo”

Benítez se refirió a su relación con la hinchada. “La afición entiende que tuvimos algunos problemas. Tenemos una mejor situación en cuanto al número de lesiones, pero siguen siendo jugadores clave que no están disponibles. Al principio estábamos muy contentos, ahora estamos frustrados. Puedo entender la frustración. Hace algunos años que hemos ido mejorando”.

Everton se encuentra en la posición 14 de la Premier League con 15 unidades. Tan solo seis puntos lo alejan de la zona de descenso, por ello, necesita empezar a ganar de inmediato para recuperarse.





