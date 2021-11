Zinedine Zidane ha empezado a sonar nuevamente como reemplazante de Mauricio Pochettino en la dirección técnica del Paris Saint-Germain. Si bien los altos mandos ratificaron al DT argentino en el puesto, la pobre imagen que dejó el equipo parisino en la derrota frente al Manchester City (2-1) habría cambiado las cosas. El exentrenador del Real Madrid interesa nuevamente. Sin embargo, prensa italiana informa este martes que el marsellés ha puesto de arranque una condición antes de sentarse a hablar con el club que preside Nasser Al-Khelaifi.

De acuerdo a ‘Footmercato’, Zinedine Zidane ha pedido la cabeza de Leonardo Araújo para firmar con el PSG. El francés no quiere la continuidad del director deportivo, con quien no se encuentra en sintonía de ideas y prefiere verlo lejos si es que llega a sentar en el banquillo de ‘Les Bleus’.

Zidane no solo no es compatible con el dirigente brasileño sino que sabe que este ejerce poder sobre el área deportiva y el francés no quiere compartirlo. La idea del técnico de las tres Champions pasa por tener el control total del club en el campo futbolístico.

Zidane no quiere a Leonardo como director deportivo del PSG.

En el PSG parecen estar convencidos de que Zidane es el técnico ideal para conducir el banquillo. De hecho, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, primo del presidente del París Saint-Germain, anunció que el francés y el club de la Ligue 1 tenían todo encaminado para un acuerdo definitivo.

“Las cosas están arregladas. Pronto se anunciará. Bienvenido Zezo”, escribió Al-Thani en un tuit que no tardó en hacerse viral y que instaló la incertidumbre en la dirección técnica del Paris Saint-Germain. Hasta el momento, Pochettino sigue con crédito en tienda parisina.

Cabe recordar que Zidane se encuentra en calidad de entrenador libre tras dejar el banquillo del Real Madrid a mediados de años. En su primera etapa en Valdebebas, el de Marsella ganó tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR