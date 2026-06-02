¿Dónde viste Junior vs. Atlético Nacional por la final del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026? Viste la transmisión de este partido por la señal de Win Sports y Canal RCN, canales con los derechos para todo Colombia, además de la plataforma de streaming Win Sports Play; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo fue el partido y a qué hora comenzó? Según la programación, este choque estuvo pactado para el martes 2 de junio desde las 7:30 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El encuentro se disputó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan por la final de la Liga BetPlay, con la transmisión de Win Sports. (Video: Junior)

¿Dónde ver Junior vs. Atlético Nacional en Colombia?

Para ver la transmisión del partido entre Junior vs. Atlético Nacional si estás en territorio colombiano, deberás conectarte a la señal de Win Sports disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal. Ojo, Canal RCN también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la final de la Liga BetPlay.

¿Dónde ver Junior vs. Atlético Nacional en Perú?

Si estás en Perú, podrás seguir el minuto a minuto del Junior vs. Atlético Nacional a través de Depor, ya que el encuentro no contará con una señal oficial de transmisión para el territorio peruano.

¿A qué hora transmiten Junior vs. Atlético Nacional en Colombia?

Para todo el territorio colombiano, el encuentro entre Junior vs Atlético Nacional comenzará a las 7:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Melendez, con la misma hora en Ecuador y Perú.

¿A qué hora transmiten Junior vs. Atlético Nacional en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Junior vs. Atlético Nacional comenzará a las 7:30 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.