Este martes 2 de junio desde las 7:30 p.m. (horario colombiano), Junior vs. Atlético Nacional chocaron por la final de la Liga BetPlay 2026. ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de Win Sports y Win Sports Play para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de Canal RCN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan en la primera final de la Liga BetPlay. (Video: Junior)