Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan este martes 2 de junio, en el compromiso correspondiente a la ida de la final del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Municipal Romelio Martínez (Cartagena, Colombia). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

La serie reúne a dos equipos que llegaron por caminos distintos, pero con el mismo objetivo. Junior consiguió su clasificación tras una dura llave ante Independiente Santa Fe en las semifinales, donde tuvo que imponerse en la tanda de penales para firmar su presencia en la final. Atlético Nacional, en cambio, superó sin problemas a Deportes Tolima, venciéndolo con un global de 4-1.

Junior encontró estabilidad futbolística durante los cuadrangulares y convirtió el Metropolitano en uno de sus principales argumentos. El equipo rojiblanco se apoyó en una estructura equilibrada, una defensa confiable y una producción ofensiva constante para alcanzar la definición del torneo.

La experiencia de sus referentes aparece como un factor determinante. En el plantel de Junior destacan futbolistas acostumbrados a disputar partidos de alta presión, algo que el cuerpo técnico considera clave para afrontar una serie tan cerrada. El objetivo será sacar ventaja en casa antes de la revancha en Medellín.

Atlético Nacional aterriza en Barranquilla con confianza y ambición. El conjunto verdolaga llega a la final después de mostrar una evolución futbolística importante durante las últimas semanas. El equipo paisa logró sostener un rendimiento competitivo tanto en condición de local como de visitante, consolidándose como uno de los planteles más fuertes del campeonato.

Atlético Nacional es el club con más títulos de Liga en Colombia y afronta una nueva final con el objetivo de ampliar su dominio en el fútbol local. Su capacidad para competir en instancias decisivas se ha convertido en una de sus principales fortalezas durante los últimos años.

Los antecedentes reflejan una rivalidad cada vez más intensa. Junior y Atlético Nacional protagonizaron varios cruces determinantes durante la última década, incluyendo series de eliminación directa y finales que marcaron época en el fútbol colombiano. Cada enfrentamiento entre ambos suele jugarse con una carga emocional especial por la historia y la dimensión de sus hinchadas.

Desde lo táctico, el partido promete un duelo de estilos. Atlético Nacional intentará asumir el protagonismo desde la posesión y la presión en campo rival, mientras que Junior buscará aprovechar su velocidad en transición y la intensidad de sus ataques por los costados. El mediocampo aparece como el sector donde podría comenzar a definirse la serie.

¿A qué hora juegan Junior vs. Atlético Nacional?

El encuentro entre Junior vs. Atlético Nacional está programado para este martes 2 de junio desde las 7:30 p.m., según el horario de Colombia, Perú y Ecuador. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del miércoles 3.

¿En qué canales ver Junior vs. Atlético Nacional?

El partido entre Junior vs. Atlético Nacional se disputará en el Estadio Municipal Romelio Martínez (Cartagena, Colombia), con la transmisión exclusiva de Win Sports y Canal RCN para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de streaming en la plataforma de paga de Win Sports Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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