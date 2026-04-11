Este sábado 11 de abril desde las 8:20 p.m. (horario colombiano), chocaron por la jornada 16 de la Liga BetPlay 2026. ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de y Win Sports Play para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de Canal RCN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España.

Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Medellín vs. Atlético Nacional se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot. (Video: Atlético Nacional)
Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Medellín vs. Atlético Nacional se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot. (Video: Atlético Nacional)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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