Este sábado 11 de abril desde las 8:20 p.m. (horario colombiano), Medellín vs. Atlético Nacional chocaron por la jornada 16 de la Liga BetPlay 2026. ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de Win Sports y Win Sports Play para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de Canal RCN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Atanasio Girardot fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España.

Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Medellín vs. Atlético Nacional se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot. (Video: Atlético Nacional)