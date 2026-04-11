vs. se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 16 del de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales viste la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 11 de abril desde las 8:20 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Medellín vs. Atlético Nacional juegan por la Liga BetPlay 2026. (Video: Atlético Nacional)
Medellín vs. Atlético Nacional juegan por la Liga BetPlay 2026. (Video: Atlético Nacional)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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