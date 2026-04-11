Medellín vs. Atlético Nacional se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales viste la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 11 de abril desde las 8:20 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Medellín vs. Atlético Nacional juegan por la Liga BetPlay 2026. (Video: Atlético Nacional)