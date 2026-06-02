Junior vs. Atlético Nacional se midieron en el compromiso correspondiente por la final de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tuvieron los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Online. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este martes 2 de junio desde las 7:30 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia).

Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan en la primera final de la Liga BetPlay. (Video: Junior)