vs. se midieron en el compromiso correspondiente por la final de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tuvieron los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Online. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este martes 2 de junio desde las 7:30 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia).

Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan en la primera final de la Liga BetPlay. (Video: Junior)
Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan en la primera final de la Liga BetPlay. (Video: Junior)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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