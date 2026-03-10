Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior vs. Atlético Nacional juegan por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la jornada 3 del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tendrás que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quiere ver de manera de streaming, tendrás la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 10 de marzo desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!
