Tras una última fecha llena de emociones, este domingo conocimos cómo se darán los emparejamientos del cuadrangular de semifinales de la Liga BetPlay 2021. América de Cali fue la gran sorpresa de la jornada 20 tras meterse en la octava posición gracias a su victoria por 5-1 ante Pereira y las derrotas de Envigados, Jaguares y Atlético Bucaramanga.

El sorteo que pudo ser visto por todos los fanáticos por las redes sociales de Dimayor, reveló que Atlético Nacional, líder de la etapa regular, encabezará el Grupo A, junto a Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira y Deportivo Cali.

Por su parte, el Grupo B con Millonarios a la cabeza, tendrá también al Deportes Tolima, Alianza Petrolera y el América de Cali.

El primer partido se disputará el fin de semana del 28 de noviembre, después de que Atlético Nacional y el Deportivo Pereira definan la Copa BetPlay entre semana (el conjunto paisa venció 5 por 0 en el partido de ida).

La primera fecha tendrá los partidos entre: América de Cali vs Millonarios, Alianza Petrolera vs Tolima; Nacional vs Junior y Deportivo Cali vs Pereira.

Así se jugó la última fecha

Alianza Petrolera, Deportivo Cali y América consiguieron este domingo los últimos tres cupos a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, de la que quedó eliminado el Envigado tras perder por 0-1 en casa con el ya descendido y último de la tabla, Atlético Huila.

La clasificación más sonora fue la de los ‘Diablos Rojos’, que golearon por 1-5 al Deportivo Pereira y tenían que esperar que no ganaran Envigado, Atlético Bucaramanga y Jaguares, que perdieron todos sus partidos en la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura.





