El fútbol colombiano continúa en suspenso. Este jueves la Dimayor, ente rector que organiza los torneos en el país cafetero, anunció que la final única del Torneo BetPlay (Segunda División) entre Cortuluá y Unión Magdalena quedó aplazada hasta nuevo aviso. En un primer momento este duelo estaba programado para el sábado 11 de diciembre a las 15:00 horas en el Estadio Doce de Octubre, sin embargo, las investigaciones por posible amaño de partido han retrasado la definición.

Como se recuerda, el último domingo en el duelo entre Magdalena y Llaneros FC, donde los ‘Samarios’ vencieron por 2-1, se evidenció como los jugadores de los ‘Indomables’ se dejaban anotar el tanto que significaba el ascenso directo de sus rivales de turno. Esto, como era de esperarse, generó suspicacias e inmediatamente la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol tomaron cartas en el asunto.

“Nos permitimos informar que el partido correspondiente a la final del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2021, entre Cortuluá FC vs Unión Magdalena, se encuentra aplazado. DIMAYOR, comunicará de manera oportuna la nueva programación del enfrentamiento”, se puede leer en el citado comunicado.

De esta manera, la clasificación (a la gran final ante Cortuluá) y el ascenso de Unión Magdalena sigue en pausa hasta en la Fiscalía General de la Nación, el Comité del Campeonato, la Comisión Disciplinaria y el Comité de Ética de la Dimayor, determinen las implicancias del club y los jugadores en este bochornoso hecho.

Fortaleza CEIF, uno de los equipos afectados, interpuso una demanda y está a la espera de que se determine la responsabilidad del Unión Magdalena. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) aún no ha tomado determinaciones sobre el ascenso a la espera de los resultados que arroje las pesquisas.

El ‘Pibe‘ Valderrama reaccionó ante el posible amaño del Unión Magdalena

Fiel a su estilo, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama ‘disparó’ contra los implicados. “Que vergüenza, que penta. Tengo pena, yo soy deportista y eso no se puede hacer. Reitero, es un vergüenza para el fútbol colombiano mundialmente hablando”, inició.

“Todavía no se sabe de quién fue la culpa, pero no solamente el Unión Magdalena, el fútbol colombiano quedó liquidado mundialmente. Yo tengo pena. Hay gente que son los dueños de los equipos, esto no se puede permitir. Hay que llegar hasta la recta final y sentar un precedente. Como deportistas no podemos apoyar eso. Es que ni en Pescadito pasa eso. Cualquier partidito yo lo quiero ganar, pero jamás me voy a vender”, sentenció.





