Barcelona mostró una pobre versión ante Bayern Munich el pasado miércoles y se despidió por la puerta falsa de la Champions League. El equipo azulgrana no tuvo ningún tipo de reacción en el Allianz Arena y cayó goleado ante el campeón alemán que, si no ponía un freno a sus constantes ataques, pudo haber replicado un marcador de pesadilla como aquel 8-2 del 2020.

Tras el encuentro, cada vez se conocen nuevos detalles de las reacciones en el plantel del Xavi Hernández. Según reveló Diario Sport, el entrenador se mostró muy dolido por el resultado y no pudo ocultar su frustración en el vestuario. Al término del primer tiempo se enfrentó con sus jugadores.

El mencionado medio explica que el técnico no dudó en elevar su tono de voz para mostrar su descontento: “Algunos no entienden lo que significa jugar en el Barça”, dijo. Los futbolistas guardaron silencio.

El discurso de Xavi para despertar a sus jugadores dentro del campo primó el enfatizar la entrega y la implicación; sin embargo, esto no surtió efecto. En la segunda mitad, el equipo no reaccionó e incluso por momentos pareció que bajó los brazos.

Tras el pitazo final, el entrenador decidió tomar una postura menos impulsiva. Apenas conversó con sus jugadores con un mensaje breve pero contundente. Ya no existió ningún tipo de grito a comparación de lo sucedido en el vestuario. Su rostro de molestia lo decía todo.

“Yo he dicho que empieza una nueva etapa para el club, una nueva era. Hay que cambiar muchas cosas. Tenemos que exigirnos más. Barcelona no puede estar en esta situación, muchas circunstancias han hecho que estemos aquí, pero ahora me siento muy responsable”, fueron las primeras palabras del técnico ante los medios de comunicación.

“Soy entrenador del club, me siento responsable y esto no puede pasar. Además, les he dicho a los jugadores que yo siento este escudo y el Barça no puede estar en esta situación. Hay que cambiar las cosas, empezar desde hoy a trabajar fuerte para modificarlas”, agregó el exjugador.

Hernández es consciente de las dificultades que vive Barcelona en la actualidad pero aún así esperaba que puedan hacerle mayor pelea a Bayern. Es momento de tomar decisiones importantes y la directiva ya se lo dejó claro. Esta eliminación puede servir para tener un nuevo punto de quiebre de cara al próximo año.





