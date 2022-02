América de Cali vs. Once Caldas se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports por la novena jornada del Apertura de la Liga BetPlay 2022. Este gran partido está programado para el domingo 27 de febrero desde las 08:15 p.m. (horario de Colombia y Perú) en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, mejores jugadas y todos los detalles a través de la web de Depor.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del América de Cali y Once Caldas.

América de Cali llega a este duelo en lo que seguramente es su peor momento de la temporada que recién acaba de comenzar. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio no ganan hace cinco partidos y en el campo han mostrado un rendimiento tan pobre que desde afuera muchos ya comienza a pedir la destitución del técnico colombiano.

Actualmente los ‘Diablos Rojos’ marchan decimoquintos con tan solo nueve puntos, ubicándose así en la temida zona roja de la tabla de posiciones. En cuanto a los resultados que hacíamos mención, los locales acumulan tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco compromisos, perdiendo el pasado fin de semana en el Estadio Metropolitano ante el Junior (1-0).

“Asegurarle a toda a la afición, lo único y más importante es que quiero ganar un título con América y por eso he tomado la decisión de permanecer en el cargo”, comentó Osorio en la reciente conferencia de prensa, haciendo referencia a los cuestionamientos que recibe por los malos números en este Apertura 2022.

“Las diferencias que podamos tener los directivos, dueños del club y yo, son normales y obvias. Hacia mis jefes, Don Tulio, Doña Miriam y Marcela, siento admiración. Como seres humanos son muy buenos, y como empresarios e inversores son de admirar. Son el ejemplo para muchos colombianos que quisieran lograr lo que ellos tienen”; añadió.

“El fútbol colombiano está necesitado de inversores y jefes como los míos. Los respeto profundamente y reitero la decisión final la toman ellos porque son los que invierten”, finalizó el técnico, cerrando así las especulaciones que lo habían puesto contra las cuerdas al rivalizarlo con los directivos del América.

América de Cali vs. Once Caldas: horarios del partido

Estados Unidos – 5:10 p. m. hora de Los Ángeles

México – 7:10 p. m.

Estados Unidos – 7:10 p. m. hora de Texas

Perú – 8:10 p. m.

Ecuador – 8:10 p. m.

Colombia – 8:10 p. m.

Estados Unidos – 8:10 p. m. hora de Miami

Bolivia – 9:10 p. m.

Venezuela – 9:10 p. m.

Argentina – 10:10 p. m.

Chile – 10:10 p. m.

Uruguay – 10:10 p. m.

Brasil – 10:10 p. m.

Paraguay – 10:10 p. m.

En la vereda de enfrente la situación es completamente diferente. Mientras que en el América de Cali ponen entredicho la continuidad de Juan Carlos Osorio, en el Once Caldas todo es amor y paz con Diego Corredor. Tal es así el panorama que los dirigentes del equipo blanco le renovaron el contrato hasta junio del 2024.

“Gracias a Dios vamos bien, la verdad no llegamos en un buen momento el año pasado, pero se mostró el trabajo, vieron la disciplina y se aumentó el rendimiento en muchos jugadores y eso es gracias a la planificación, disciplina y cambiar la mentalidad del jugador, se notó el cambio y gracias a Dios con los jugadores que trajimos estamos jugando bien, en los primeros puestos”, declaró hace unos días para ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ tras confirmarse su renovación.

“Firmé un año, me quedaba hasta junio, y se decidió dos años más. Gracias a Dios se están haciendo las cosas bien. Antes de llegar al Once tuve varios llamados de otros equipos y que cuando me vieran listo me llamaban y luego me llamó el Once Caldas y estoy agradecido con ellos, con gente seria que dejen trabajar”, acotó el DT nacido en Boyacá.

Y es que no es para menos: actualmente Once Caldas es el único equipo que se mantiene invicto en el Apertura 2022 y dentro del ‘verde’ han demostrado un rendimiento superlativo ante sus rivales. Quizás el único trabajo pendiente es el de la definición, pues en dichos duelos han despilfarrado una gran cantidad de goles.

América de Cali vs. Once Caldas: canales de TV

Es importante mencionar que el América de Cali vs. Once Caldas se transmitirá en vivo y en exclusiva a través de Win Sports para el territorio colombiano. Asimismo, quienes quieran disfrutar el duelo por la señal de streaming, deberán contratar un servicio de Win Sports Play.

América de Cali vs. Once Caldas: ¿dónde se jugará?





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.