Desde el , vs. jugaron por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la final del Torneo Apertura. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tuviste que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quieres ver de manera streaming, tuviste la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este martes 2 de junio desde las 19:30 horas (horario en Colombia, Perú y Ecuador, con siete horas más en España).

Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan en la primera final de la Liga BetPlay. (Video: Junior)
Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan en la primera final de la Liga BetPlay. (Video: Junior)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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