Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior vs. Atlético Nacional jugaron por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la final del Torneo Apertura. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tuviste que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quieres ver de manera streaming, tuviste la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este martes 2 de junio desde las 19:30 horas (horario en Colombia, Perú y Ecuador, con siete horas más en España).
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