No te lo pierdas. Santa Fe vs Millonarios juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por una nueva jornada del Torneo Finalización de la Liga BetPlay, vía Win Sports, RCN, VIX y Win Sports Online. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de Depor. El partido está pactado para iniciar a las 7:30 de la noche, este miércoles 5 de octubre, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Millonarios y Santa Fe.

Los ‘Cardenales’ llegan motivados a este partido luego de la victoria agónica sobre Envigado en la fecha pasada. Wilson Morelo anotó el gol del triunfo a los 90′+5′ y así, el equipo escaló hasta la quinta posición con 25 unidades.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs Millonarios?

Perú: 7:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Ecuador: 7:30 p. m.

Colombia: 7:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Chile: 9:30 p. m.

Ahora, chocarán ante los ‘Azules’ y, en la previa del partido, el DT de Santa Fe, Alfredo Arias, llenó de elogios a sus rivales de turno. Así lo reveló durante una entrevista con el programa Primer Toque de Win Sports.

“Quiero aclarar que estoy de acuerdo que Millonarios es el equipo que mejor juega. Capaz que los hinchas de Santa Fe se enojen por esto, pero en mí está el comentario profesional y de gusto de juego”, mencionó.

Por su parte, Millonarios llega a este compromiso luego de perder (0-1) ante La Equidad en condición de visitante. Sin embargo, pese a la derrota, se ubica como líder en la tabla con 28 unidades.

Luego del partido, el DT de los ‘Azules’, Alberto Gamero, señaló que pese al resultado, resaltó que sus dirigidos siempre buscaron los tres puntos. “No hay preocupación, a nosotros hoy no nos superaron. La Equidad hizo un buen trabajo, nos ganó con un descuido. El equipo no fue inferior al rival”, señaló en conferencia de prensa.

“Busco eso como parte del rendimiento, a veces cuando no quiere decir que el rendimiento es malo, hoy (sábado) el equipo no jugó mal por lo que vi, descuidamos y nos ganaron”, añadió.

“El equipo intentó buscar, no nos desesperamos, pero no tuvimos claridad. Son de estos partidos que no venía por dónde perderlo, pero te descuidas, te hacen gol y eso pasó. Hay que seguir trabajando y darle méritos a La Equidad”, recalcó.

Santa Fe vs Millonarios: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Santa Fe vs. Millonarios por la Liga BetPlay se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de Win Sports para el territorio colombiano.

Santa Fe vs Millonarios: posibles formaciones

Santa Fe: Silva, Herrera, Moralez Rocha, Perea, Herrera, Sánchez, Torres, Mier, De La Rosa, Moreno y Morelo.

Silva, Herrera, Moralez Rocha, Perea, Herrera, Sánchez, Torres, Mier, De La Rosa, Moreno y Morelo. Millonarios: Montero, Perlaza, Linás, Vargas, Bertel, Pereira, Victoria Palacios, Gómez, Silva, Cataño y Ruiz.

Santa Fe vs. Millonarios: ¿dónde se jugará el partido?





