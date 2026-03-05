Local CO
Lotería de Bogotá y del Quindío EN VIVO, hoy jueves 5 de marzo: resultados y números ganadores del último sorteo
Este jueves 5 de marzo se jugará otra edición de la Lotería de Bogotá y del Quindío en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿Cómo se juega la 'Lotería de Bogotá'?
Para jugar a la 'Lotería de Bogotá', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.