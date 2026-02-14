La Lotería de Boyacá se jugará EN VIVO y EN DIRECTO, hoy sábado 14 de febrero en Colombia. Esta lotería es uno de los juegos de azar y apuestas más importante en territorio colombiano, por tal motivo todos los sábados sus usuarios están a la expectativa del sorteo de este juego que podría convertirlos en uno de los afortunados de los millones de pesos que se ponen en disputa. Depor te traerá los resultados de este fin de semana. Atento.

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares. Si eres uno de los participantes de la Lotería de Boyacá de este sábado 14 y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

La misión principal de este la Lotería de Boyacá es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.

La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

Premio Fortuna: millones de pesos

Premio Alegría: 300 millones de pesos

Premio Esperanza:100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos (c/u)

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos (c/u)

38 Premios Valentía: 10 millones de pesos (c/u)

Boyalotto: un automóvil Renault Kwid o una casa.

¿Cómo reclamar si soy ganador de la Lotería de Boyacá?

En caso de ganar el premio mayor de la Lotería de Boyacá, se debe presentar el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para reclamarlo. Es importante destacar que el ganador no recibe la totalidad del monto anunciado, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) retiene una parte del premio.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá, como todos los sábados, se llevará a cabo desde las 10:30 p.m.

¿Qué estrategias puedo seguir para ganar la Lotería de Boyacá?

Acertar las tres cifras seleccionadas en el mismo orden por el jugador otorgará una recompensa de cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado. Lograr acertar las cuatro cifras en el orden específico recompensará con cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1) apostado. Asimismo, acertar las cuatro cifras sin importar el orden se premia con doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1) apostado.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero:

Número ganador: Pendiente

Serie: Pendiente

Resultados de la Lotería de Boyacá de la semana pasada:

Lotería de Boyacá del sábado 7 de febrero. (Video: Lotería de Boyacá)