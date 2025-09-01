Local CO 

Lotería de Cundinamarca y del Tolima EN VIVO del 1 de setiembre: números ganadores del lunes

Este lunes 1 de setiembre se llevará a cabo otra edición de la Lotería de Cundinamarca y del Tolima en Colombia. Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo.

La Lotería de Cundinamarca y del Tolima se juegan todos los lunes en Colombia. (Diseño: Christian Marlow)
16:23

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿A qué hora se juega el sorteo?

La 'Lotería de Cundinamarca' se juega los lunes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. No obstante, es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Cundinamarca', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

16:22

LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿Qué es la 'Lotería del Tolima'?

La 'Lotería del Tolima' es uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, que tiene sus raíces en el departamento del Tolima, ubicado en la región central del país. Fue fundada en 1983 con el propósito de recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. De esta manera se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para los tolimenses, quienes la consideran parte integral de su patrimonio cultural.

16:22

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA¿Qué es la 'Lotería de Cundinamarca'?

La 'Lotería de Cundinamarca' es una de las loterías más reconocidas en Colombia, organizada por el departamento de Cundinamarca. El premio mayor asciende a 6.000 millones de pesos colombianos, además de una variedad de premios secundarios. Para participar, los interesados pueden adquirir los billetes en puntos de venta autorizados en todo el país.

16:15

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

16:15

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este lunes 1 de setiembre se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Cundinamarca’ y de la 'Lotería del Tolima' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

