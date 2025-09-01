Local CO
Lotería de Cundinamarca y del Tolima EN VIVO del 1 de setiembre: números ganadores del lunes
Este lunes 1 de setiembre se llevará a cabo otra edición de la Lotería de Cundinamarca y del Tolima en Colombia. Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Cundinamarca' se juega los lunes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. No obstante, es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Cundinamarca', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.