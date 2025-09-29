Local CO
Lotería de Cundinamarca y del Tolima EN VIVO, hoy lunes 29 de septiembre: resultados y números ganadores
Este lunes 29 de septiembre se llevará a cabo otra edición de la Lotería de Cundinamarca y del Tolima EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo.
LOTERÍA DE TOLIMA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Tolima' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Tolima' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Tolima' se juega los lunes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Tolima', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Cundinamarca' se juega los lunes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. No obstante, es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Cundinamarca', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿Qué es la 'Lotería del Tolima'?
La 'Lotería del Tolima' es uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, que tiene sus raíces en el departamento del Tolima, ubicado en la región central del país. Fue fundada en 1983 con el propósito de recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. De esta manera se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para los tolimenses, quienes la consideran parte integral de su patrimonio cultural.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿Qué es la 'Lotería de Cundinamarca'?
La 'Lotería de Cundinamarca' es una de las loterías más reconocidas en Colombia, organizada por el departamento de Cundinamarca. El premio mayor asciende a 6.000 millones de pesos colombianos, además de una variedad de premios secundarios. Para participar, los interesados pueden adquirir los billetes en puntos de venta autorizados en todo el país.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿Qué hacer si ganas el sorteo?
Si ganas la 'Lotería de Cundinamarca', hay varios pasos importantes que debes seguir. En primer lugar, es crucial mantener la calma y asegurar tu billete ganador en un lugar seguro. Luego, verifica los números ganadores anunciados oficialmente por la 'Lotería del Tolima' para confirmar tu victoria. Después, dependiendo del monto del premio, considera consultar a un asesor financiero o abogado para obtener orientación sobre cómo administrar tus ganancias de manera efectiva y maximizar su beneficio. También es esencial revisar las reglas y regulaciones establecidas por la 'Lotería del Tolima' para reclamar tu premio y seguir el proceso de reclamación correspondiente.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿Qué hacer si ganas el sorteo?
Si ganas la 'Lotería del Tolima', hay varios pasos importantes que debes seguir. En primer lugar, es crucial mantener la calma y asegurar tu billete ganador en un lugar seguro. Luego, verifica los números ganadores anunciados oficialmente por la 'Lotería del Tolima' para confirmar tu victoria. Después, dependiendo del monto del premio, considera consultar a un asesor financiero o abogado para obtener orientación sobre cómo administrar tus ganancias de manera efectiva y maximizar su beneficio. También es esencial revisar las reglas y regulaciones establecidas por la 'Lotería del Tolima' para reclamar tu premio y seguir el proceso de reclamación correspondiente.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Cundinamarca' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Cundinamarca' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿Cómo se juega la 'Lotería del Tolima'?
Para jugar, debes adquirir un billete de la 'Lotería del Tolima' en puntos de venta autorizados en Colombia. Cada billete consta de un número de cuatro cifras y una serie. En tal sentido, es importante que verifiques que el billete sea legítimo y esté completo antes de la compra. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Finalmente, los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías.
LOTERÍA DE TOLIMA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Tolima' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Tolima' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Cundinamarca' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Cundinamarca' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿En dónde ver la 'Lotería del Tolima'?
La 'Lotería del Tolima' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Tolima' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿En dónde ver la 'Lotería de Cundinamarca'?
La 'Lotería de Cundinamarca' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Cundinamarca' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Cundinamarca' se juega los lunes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. No obstante, es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Cundinamarca', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿Qué es la 'Lotería del Tolima'?
La 'Lotería del Tolima' es uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, que tiene sus raíces en el departamento del Tolima, ubicado en la región central del país. Fue fundada en 1983 con el propósito de recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. De esta manera se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para los tolimenses, quienes la consideran parte integral de su patrimonio cultural.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿Qué es la 'Lotería de Cundinamarca'?
La 'Lotería de Cundinamarca' es una de las loterías más reconocidas en Colombia, organizada por el departamento de Cundinamarca. El premio mayor asciende a 6.000 millones de pesos colombianos, además de una variedad de premios secundarios. Para participar, los interesados pueden adquirir los billetes en puntos de venta autorizados en todo el país.
Si eres uno de los participantes de la ‘Lotería de Cundinamarca’ o de la 'Lotería del Tolima' de este lunes 29 de septiembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este lunes 29 de septiembre se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Cundinamarca’ y de la 'Lotería del Tolima' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.
TAGS RELACIONADOS
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Cundinamarca' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Cundinamarca' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.