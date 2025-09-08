Local CO
Lotería de Cundinamarca y del Tolima del lunes 8 de setiembre EN VIVO: números ganadores del sorteo
Este lunes 8 de setiembre se lleva a cabo otra edición de la Lotería de Cundinamarca y del Tolima en Colombia. Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿En dónde ver la 'Lotería de Cundinamarca'?
La 'Lotería de Cundinamarca' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Cundinamarca' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.