Lotería de Cundinamarca y del Tolima del lunes 8 de setiembre EN VIVO: números ganadores del sorteo

Este lunes 8 de setiembre se lleva a cabo otra edición de la Lotería de Cundinamarca y del Tolima en Colombia. Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo.

La Lotería de Cundinamarca y del Tolima se juegan todos los lunes en Colombia. (Diseño: Christian Marlow)
19:45

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA¿En dónde ver la 'Lotería de Cundinamarca'?

La 'Lotería de Cundinamarca' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Cundinamarca' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.

19:45

LOTERÍA DEL TOLIMA¿En dónde ver la 'Lotería del Tolima'?

La 'Lotería del Tolima' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Tolima' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.

17:09

17:08

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA |   ¿Qué hacer si ganas el sorteo?

Si ganas la 'Lotería de Cundinamarca', hay varios pasos importantes que debes seguir. En primer lugar, es crucial mantener la calma y asegurar tu billete ganador en un lugar seguro. Luego, verifica los números ganadores anunciados oficialmente por la 'Lotería de Cundinamarca' para confirmar tu victoria. Después, dependiendo del monto del premio, considera consultar a un asesor financiero o abogado para obtener orientación sobre cómo administrar tus ganancias de manera efectiva y maximizar su beneficio. También es esencial revisar las reglas y regulaciones establecidas por la 'Lotería de Cundinamarca' para reclamar tu premio y seguir el proceso de reclamación correspondiente.

15:57

LOTERÍA DEL TOLIMA |  ¿Qué hacer si ganas el sorteo?

Si ganas la 'Lotería del Tolima', hay varios pasos importantes que debes seguir. En primer lugar, es crucial mantener la calma y asegurar tu billete ganador en un lugar seguro. Luego, verifica los números ganadores anunciados oficialmente por la 'Lotería del Tolima' para confirmar tu victoria. Después, dependiendo del monto del premio, considera consultar a un asesor financiero o abogado para obtener orientación sobre cómo administrar tus ganancias de manera efectiva y maximizar su beneficio. También es esencial revisar las reglas y regulaciones establecidas por la 'Lotería del Tolima' para reclamar tu premio y seguir el proceso de reclamación correspondiente.

15:57

Si eres uno de los participantes de la ‘Lotería de Cundinamarca’ o de la 'Lotería del Tolima' de este martes 3 de junio y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

14:46

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA |  ¿A qué hora se juega el sorteo?

La 'Lotería de Cundinamarca' se juega los lunes por la noche pero esta semana será martes 3 porque hubo feriado. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. No obstante, es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Cundinamarca', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

14:14

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA¿Qué es la 'Lotería de Cundinamarca'?

La 'Lotería de Cundinamarca' es una de las loterías más reconocidas en Colombia, organizada por el departamento de Cundinamarca. El premio mayor asciende a 6.000 millones de pesos colombianos, además de una variedad de premios secundarios. Para participar, los interesados pueden adquirir los billetes en puntos de venta autorizados en todo el país.

14:14

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

14:13

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este lunes 8 de setiembre se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Cundinamarca’ y de la 'Lotería del Tolima' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!

