Local CO
Lotería de la Cruz Roja y del Huila EN VIVO, martes 16 de septiembre: resultados y números ganadores
Este 16 de septiembre se llevará a cabo otra edición de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿En dónde ver la 'Lotería de la Cruz Roja'?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de la Cruz Roja' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.