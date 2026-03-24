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Lotería de la Cruz Roja y del Huila: resultados, premio mayor y números ganadores del martes 24 de marzo
La Lotería de la Cruz Roja y del Huila tuvo un nuevo sorteo este martes 24 de marzo en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en Depor.
Resultado de la 'Lotería de la Cruz Roja':
Número ganador: 4237
Serie: 120
Sigue la transmisión de la Lotería de la Cruz Roja:
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Huila' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Huila', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Huila' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Huila', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Huila' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Huila', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Huila' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Huila', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Huila' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Huila', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿Qué es la 'Lotería del Huila'?
La 'Lotería del Huila' es una entidad oficial de Colombia que organiza sorteos de juegos de azar con el objetivo de recaudar fondos para financiar programas de salud y desarrollo social en el departamento del Huila. El premio mayor de la 'Lotería del Huila' es de 2.000 millones de pesos colombianos. Además, ofrece una variedad de premios secundarios, conocidos como "secos", que varían en monto y cantidad en cada sorteo.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿Qué es la 'Lotería de la Cruz Roja'?
La 'Lotería de la Cruz Roja' es una institución colombiana sin ánimo de lucro, creada en 1965 por el presidente de la Cruz Roja Colombiana, Jorge Cavelier, y el doctor Diego Llinás Pimienta. Su propósito principal es generar recursos económicos a través de la explotación, administración y operación de juegos de suerte y azar, los cuales son destinados a financiar programas y proyectos humanitarios y de salud en las comunidades más desfavorecidas de Colombia.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿Qué hacer si ganas el sorteo?
Si ganas la 'Lotería del Huila', hay varios pasos importantes que debes seguir. En primer lugar, es crucial mantener la calma y asegurar tu billete ganador en un lugar seguro. Luego, verifica los números ganadores anunciados oficialmente por la 'Lotería del Huila' para confirmar tu victoria. Después, dependiendo del monto del premio, considera consultar a un asesor financiero o abogado para obtener orientación sobre cómo administrar tus ganancias de manera efectiva y maximizar su beneficio. También es esencial revisar las reglas y regulaciones establecidas por la 'Lotería del Huila' para reclamar tu premio y seguir el proceso de reclamación correspondiente.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿Qué hacer si ganas el sorteo?
Si ganas la 'Lotería de la Cruz Roja', hay varios pasos importantes que debes seguir. En primer lugar, es crucial mantener la calma y asegurar tu billete ganador en un lugar seguro. Luego, verifica los números ganadores anunciados oficialmente por la 'Lotería de la Cruz Roja' para confirmar tu victoria. Después, dependiendo del monto del premio, considera consultar a un asesor financiero o abogado para obtener orientación sobre cómo administrar tus ganancias de manera efectiva y maximizar su beneficio. También es esencial revisar las reglas y regulaciones establecidas por la 'Lotería de la Cruz Roja' para reclamar tu premio y seguir el proceso de reclamación correspondiente
LOTERÍA DEL HUILA | ¿En dónde ver la 'Lotería del Huila'?
La 'Lotería del Huila' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Huila' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿En dónde ver la 'Lotería de la Cruz Roja'?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de la Cruz Roja' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería del Huila' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería del Huila' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de la Cruz Roja' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de la Cruz Roja' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Huila' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Huila', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL HUILA | ¿Qué es la 'Lotería del Huila'?
La 'Lotería del Huila' es una entidad oficial de Colombia que organiza sorteos de juegos de azar con el objetivo de recaudar fondos para financiar programas de salud y desarrollo social en el departamento del Huila. El premio mayor de la 'Lotería del Huila' es de 2.000 millones de pesos colombianos. Además, ofrece una variedad de premios secundarios, conocidos como "secos", que varían en monto y cantidad en cada sorteo.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿Qué es la 'Lotería de la Cruz Roja'?
La 'Lotería de la Cruz Roja' es una institución colombiana sin ánimo de lucro, creada en 1965 por el presidente de la Cruz Roja Colombiana, Jorge Cavelier, y el doctor Diego Llinás Pimienta. Su propósito principal es generar recursos económicos a través de la explotación, administración y operación de juegos de suerte y azar, los cuales son destinados a financiar programas y proyectos humanitarios y de salud en las comunidades más desfavorecidas de Colombia.
Si eres uno de los participantes de la 'Lotería de la Cruz Roja' o de la 'Lotería del Huila' de este 24 de marzo y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este martes 24 de marzo se celebra una nueva edición de la 'Lotería de la Cruz Roja' y de la 'Lotería del Huila' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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Resultado de la Lotería del Huila:
Número ganador: 4170
Serie: 090