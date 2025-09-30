Local CO 

Lotería de la Cruz Roja y del Huila EN VIVO del martes 30 de septiembre: resultados y números ganadores

Este 30 de septiembre se llevará a cabo otra edición de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!

Las Loterías de la Cruz Roja y del Huila se juegan todos los martes en Colombia. (Foto: Christian Marlow)
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA |   ¿Quiénes pueden participar?

La 'Lotería de la Cruz Roja' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de la Cruz Roja' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.

LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA |   ¿A qué hora se juega el sorteo?

La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este martes 30 de septiembre se celebra una nueva edición de la   'Lotería de la Cruz Roja' y de la   'Lotería del Huila' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!

