Lotería de la Cruz Roja y del Huila EN VIVO del martes 30 de septiembre: resultados y números ganadores
Este 30 de septiembre se llevará a cabo otra edición de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de la Cruz Roja' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de la Cruz Roja' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.