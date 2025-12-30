Local CO 

Lotería de la Cruz Roja y del Huila EN VIVO del martes 30 de diciembre: resultados y números ganadores

Este martes 30 de diciembre se lleva a cabo otra edición de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!

Las Loterías de la Cruz Roja y del Huila se juegan todos los martes en Colombia. (Foto: Christian Marlow)
14:37

LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA |  ¿En dónde ver la 'Lotería de la Cruz Roja'?

La 'Lotería de la Cruz Roja' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de la Cruz Roja' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.

12:20

LOTERÍA DEL HUILA¿Qué es la 'Lotería del Huila'?

La 'Lotería del Huila' es una entidad oficial de Colombia que organiza sorteos de juegos de azar con el objetivo de recaudar fondos para financiar programas de salud y desarrollo social en el departamento del Huila. El premio mayor de la 'Lotería del Huila' es de 2.000 millones de pesos colombianos. Además, ofrece una variedad de premios secundarios, conocidos como "secos", que varían en monto y cantidad en cada sorteo.

12:19

LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA¿Qué es la 'Lotería de la Cruz Roja'?

La 'Lotería de la Cruz Roja' es una institución colombiana sin ánimo de lucro, creada en 1965 por el presidente de la Cruz Roja Colombiana, Jorge Cavelier, y el doctor Diego Llinás Pimienta. Su propósito principal es generar recursos económicos a través de la explotación, administración y operación de juegos de suerte y azar, los cuales son destinados a financiar programas y proyectos humanitarios y de salud en las comunidades más desfavorecidas de Colombia.

12:19

LOTERÍA DEL HUILA¿A qué hora se juega el sorteo?

La 'Lotería del Huila' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Huila', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

12:19

LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA |  ¿A qué hora se juega el sorteo?

La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

12:18

Si eres uno de los participantes de la 'Lotería de la Cruz Roja' o de la 'Lotería del Huila' de este 30 de diciembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

12:18

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

12:15

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este martes 30 de diciembre se celebra una nueva edición de la 'Lotería de la Cruz Roja' y de la 'Lotería del Huila' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!

