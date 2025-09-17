Local CO
Lotería de Manizales EN VIVO, hoy miércoles 17 de septiembre: último sorteo y números ganadores
Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Manizales en Colombia. A continuación, sigue el minuto a minuto de los resultados y números ganadores.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Cómo se juega la 'Lotería de Manizales'?
Para jugar la 'Lotería de Manizales', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.