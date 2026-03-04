Local CO 

Lotería de Manizales EN VIVO, hoy miércoles 4 de marzo: resultados y números ganadores del último sorteo

La Lotería de Manizales EN VIVO y EN DIRECTO, tendrá una nueva edición este miércoles 4 de marzo en Colombia. Revisa este minuto a minuto para conocer los resultados y números ganadores del último sorteo.

La Lotería de Manizales se juega todos los miércoles en Colombia. (Diseño: Depor)
11:53

LOTERÍA DE MANIZALES |   ¿Qué es la 'Lotería de Manizales'?

La 'Lotería de Manizales' es una tradicional lotería colombiana organizada por la Gobernación de Caldas, con el objetivo de recaudar fondos para la salud en el departamento. Los sorteos ofrecen un premio mayor de 2.500 millones de pesos y más de treinta premios principales. Para participar, es necesario adquirir los billetes de la lotería antes del sorteo.

11:53

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

11:52

¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este miércoles 4 de marzo se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Manizales’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.

