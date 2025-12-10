Local CO
Lotería de Manizales EN VIVO, miércoles 10 de diciembre: resultados y números ganadores en Colombia
Este miércoles 10 de diciembre se jugará una nueva edición de la Lotería de Manizales en Colombia. A continuación, sigue el minuto a minuto de los resultados y números ganadores.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿En dónde ver la 'Lotería de Manizales'?
La 'Lotería de Manizales' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Manizales' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.