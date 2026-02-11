Local CO
Lotería de Manizales EN VIVO: último sorteo, resultados y números ganadores de hoy miércoles 11 de febrero
La Lotería de Manizales EN VIVO y EN DIRECTO, tendrá una nueva edición este miércoles 11 de febrero en Colombia. Revisa este minuto a minuto para conocer los resultados y números ganadores del último sorteo.
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Qué es la 'Lotería de Manizales'?
La 'Lotería de Manizales' es una tradicional lotería colombiana organizada por la Gobernación de Caldas, con el objetivo de recaudar fondos para la salud en el departamento. Los sorteos ofrecen un premio mayor de 2.500 millones de pesos y más de treinta premios principales. Para participar, es necesario adquirir los billetes de la lotería antes del sorteo.