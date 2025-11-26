Local CO
Lotería de Manizales EN VIVO, hoy miércoles 26 de noviembre: resultados y números ganadores del último sorteo
Este miércoles 26 de noviembre se jugará una nueva edición de la Lotería de Manizales EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. A continuación, sigue el minuto a minuto de los resultados y números ganadores.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Manizales' se juega los miércoles por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Manizales', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.