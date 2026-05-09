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Lotería de Medellín: último sorteo, números ganadores y resultados del viernes 8 de mayo
Este viernes 8 de mayo se jugó otra edición de la Lotería de Medellín en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.
Sigue la transmisión de la Lotería de Medellín:
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Medellín' se juega los viernes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Medellín', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Medellín' se juega los viernes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Medellín', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Medellín' se juega los viernes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Medellín', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Medellín' se juega los viernes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Medellín', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.
Si eres uno de los participantes de la ‘Lotería de Medellín’ de este viernes 8 de mayo y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este viernes 8 de mayo se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Medellín’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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Número ganador: 1967
Serie: 011