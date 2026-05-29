La Lotería de Medellín se jugará una vez más EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 29 de mayo en Colombia. Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Medellín, disponible en YouTube y Facebook, además de la televisación del canal regional Teleantioquia. Este sorteo, como todos los viernes, comenzará a las 10:30 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este viernes? No te preocupes, Depor te ofrecerá los resultados del premio mayor. ¡Mucha suerte!

Lotería de Medellín: resultados y números del viernes 29 de mayo

Número ganador: 3298

3298 Serie: 255

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes en Colombia. (Video: Lotería de Medellín)